Exposition Une année de photographies Médiathèque Combourg
Exposition Une année de photographies Médiathèque Combourg vendredi 19 septembre 2025.
Exposition Une année de photographies
Médiathèque 5 Rue de Linon Combourg Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19 16:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-09-19
Jusqu’au 31 octobre, venez découvrir cette exposition qui présente une année de photographies.
Vernissage le 20 septembre à 11h30.
Entrée libre. .
Médiathèque 5 Rue de Linon Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 16 47 73
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Une année de photographies Combourg a été mis à jour le 2025-09-12 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel