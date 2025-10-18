EXPOSITION UNE CAPITALE ANTIQUE AU COEUR DES PYRENEES LUGDUNUM DES CONVENES Bâtiment de l’ancienne gendarmerie Saint-Bertrand-de-Comminges

Bâtiment de l’ancienne gendarmerie 40 Rue Victor Cazes Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-29 13:00:00

2025-10-18

L’exposition permanente vous permettra de découvrir les actuelles données archéologiques concernant Lugdunum des Convènes dans une scénographie totalement repensée, plus immersive, associant aux œuvres des dispositifs numériques.

Le service des publics propose tout au long de l’année un large panel d’offres de visites, de formats et de types variés, adaptées aux souhaits des différents publics (groupes, scolaires, périscolaires, étudiants, familles, individuels).

L’espace d’exposition permanente est ouvert

Du 18 au 29 octobre 21025, du mardi au samedi 10h 13h 14h 17h ;

Fermé les dimanche, lundi et jours fériés.

Les 30 et 31 octobre, le musée est fermé à la visite en raison d’un Escape Game accessible sur inscription uniquement (places limitées). .

Bâtiment de l’ancienne gendarmerie 40 Rue Victor Cazes Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr

English :

The permanent exhibition will enable you to discover the latest archaeological data on Lugdunum des Convènes in a totally redesigned, more immersive scenography, combining digital devices with the works.

German :

In der Dauerausstellung können Sie die aktuellen archäologischen Daten über Lugdunum des Konvenienzen in einer völlig neu gestalteten, immersiveren Szenografie entdecken, die die Werke mit digitalen Geräten verbindet.

Italiano :

La mostra permanente vi permetterà di scoprire i dati archeologici più recenti su Lugdunum des Convènes in un ambiente completamente ridisegnato e più immersivo, che combina dispositivi digitali con le opere.

Espanol :

La exposición permanente le brindará la oportunidad de descubrir los últimos datos arqueológicos sobre Lugdunum des Convènes en un entorno completamente rediseñado y más envolvente, que combina dispositivos digitales con las obras.

