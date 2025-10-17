Exposition Une expérience de la vie moderne Nancy 1925 Nancy

3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-05 10:00:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-12-26 2026-01-02

Cent ans après l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925, l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne se propose de resituer la genèse et les développements de l’Art déco à Nancy, en retraçant une histoire du goût dans les arts décoratifs de 1900 à la fin des années 1930.

L’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne, fruit de la collaboration du musée des Beaux-Arts de Nancy, du musée de l’École de Nancy et du Musée lorrain, retrace l’histoire des arts industriels lorrains. Elle met à l’honneur les collections municipales, dont des fonds inédits, ainsi que de nombreux prêts provenant de collections particulières. Des pièces de mobilier, verre, céramique, vitrail, sculpture, peinture, orfèvrerie, photographie, cinéma, documentation visuelle et sonore, aux côtés d’objets et de témoignages du quotidien, invitent les visiteurs à redécouvrir la vie nancéienne d’une époque assez largement méconnue aujourd’hui.

C’est tout un pan de l’histoire artistique, sociale et culturelle de Nancy dans la première moitié du XXe siècle qui est révélé à travers ce parcours sensible.

Labellisée d’intérêt national par le ministère de la Culture, cette exposition pluridisciplinaire, entre beaux-arts, arts décoratifs, histoire et société, redessine la physionomie de la création à Nancy dans les années 1920 et 1930.Tout public

7 .

3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

English :

One hundred years after the 1925 Paris International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts, Nancy 1925. An Experience of Modern Life aims to re-situate the genesis and development of Art Deco in Nancy, tracing a history of taste in the decorative arts from 1900 to the late 1930s.

The exhibition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne, a collaboration between the Musée des Beaux-Arts de Nancy, the Musée de l?École de Nancy and the Musée Lorrain, traces the history of industrial arts in Lorraine. It showcases municipal collections, including previously unseen holdings, as well as numerous loans from private collections. Pieces of furniture, glass, ceramics, stained glass, sculpture, painting, goldsmith?s and silversmith?s work, photography, film, visual and sound documentation, alongside everyday objects and testimonials, invite visitors to rediscover life in Nancy at a time that is largely unknown today.

A whole section of Nancy?s artistic, social and cultural history in the first half of the 20th century is revealed through this sensitive tour.

Approved as an exhibition of national interest by the French Ministry of Culture, this multi-disciplinary show, which combines fine arts, decorative arts, history and society, redraws the physiognomy of creation in Nancy in the 1920s and 1930s.

German :

Hundert Jahre nach der Internationalen Ausstellung für moderne dekorative und industrielle Kunst in Paris 1925 wird die Ausstellung Nancy 1925. Eine Erfahrung des modernen Lebens die Entstehung und Entwicklung des Art déco in Nancy und zeichnet eine Geschichte des Geschmacks in der dekorativen Kunst von 1900 bis zum Ende der 1930er Jahre nach.

Die Ausstellung Nancy 1925. Eine Erfahrung des modernen Lebens, die aus der Zusammenarbeit des Musée des Beaux-Arts de Nancy, des Musée de l’École de Nancy und des Musée lorrain hervorgegangen ist, zeichnet die Geschichte der lothringischen Industriekunst nach. Sie zeigt die städtischen Sammlungen, darunter auch unveröffentlichte Bestände, sowie zahlreiche Leihgaben aus privaten Sammlungen. Möbel, Glas, Keramik, Glasmalerei, Skulpturen, Malerei, Goldschmiedearbeiten, Fotografie, Film, Bild- und Tondokumentationen sowie Alltagsgegenstände und Zeugnisse laden die Besucher dazu ein, das Leben in Nancy in einer heute weitgehend unbekannten Epoche wiederzuentdecken.

Auf diesem sensiblen Rundgang wird ein ganzes Stück der künstlerischen, sozialen und kulturellen Geschichte Nancys in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts enthüllt.

Diese multidisziplinäre Ausstellung, die vom französischen Kulturministerium als national interessant eingestuft wurde, umfasst Kunst, Kunstgewerbe, Geschichte und Gesellschaft und zeichnet die Physiognomie des kreativen Schaffens in Nancy in den 1920er und 1930er Jahren neu.

Italiano :

A cento anni dall’Esposizione Internazionale delle Arti Decorative e Industriali Moderne di Parigi del 1925, la mostra Nancy 1925. Un’esperienza di vita moderna si propone di ricollocare la genesi e lo sviluppo dell’Art Déco a Nancy, tracciando una storia del gusto nelle arti decorative dal 1900 alla fine degli anni Trenta.

La mostra Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne, nata dalla collaborazione tra il Musée des Beaux-Arts de Nancy, il Musée de l’École de Nancy e il Musée lorrain, ripercorre la storia delle arti industriali in Lorena. La mostra presenta le collezioni municipali, comprese quelle inedite, e numerosi prestiti da collezioni private. Mobili, vetri, ceramiche, vetrate, sculture, dipinti, oreficeria e argenteria, fotografie, film, documentazioni visive e sonore, oltre a oggetti e testimonianze della vita quotidiana, invitano il visitatore a riscoprire la vita a Nancy in un’epoca oggi in gran parte sconosciuta.

Un’intera sezione della storia artistica, sociale e culturale di Nancy nella prima metà del XX secolo viene svelata attraverso questo delicato percorso.

Approvata come mostra di interesse nazionale dal Ministero della Cultura francese, questa esposizione multidisciplinare riunisce le belle arti, le arti decorative, la storia e la società, ridisegnando il volto della creatività a Nancy negli anni Venti e Trenta.

Espanol :

Cien años después de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París de 1925, la exposición Nancy 1925. Una experiencia de vida moderna se propone resituar la génesis y el desarrollo del Art Déco en Nancy, trazando una historia del gusto por las artes decorativas desde 1900 hasta finales de los años treinta.

La exposición Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne, una colaboración entre el Museo de Bellas Artes de Nancy, el Museo de la Escuela de Nancy y el Museo Lorena, recorre la historia de las artes industriales en Lorena. Presenta las colecciones municipales, incluyendo fondos inéditos, así como numerosos préstamos de colecciones privadas. Piezas de mobiliario, vidrio, cerámica, vidrieras, escultura, pintura, orfebrería, fotografía, cine, documentación visual y sonora, junto a objetos y testimonios de la vida cotidiana, invitan al visitante a redescubrir la vida en Nancy en una época hoy en gran parte desconocida.

A través de este sensible recorrido, se desvela toda una parte de la historia artística, social y cultural de Nancy en la primera mitad del siglo XX.

Aprobada como exposición de interés nacional por el Ministerio de Cultura francés, esta exposición multidisciplinar reúne las bellas artes, las artes decorativas, la historia y la sociedad, dibujando de nuevo el rostro de la creatividad en la Nancy de los años veinte y treinta.

