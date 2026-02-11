Exposition une famille, c’est comme une histoire Airvault

Exposition une famille

Exposition une famille, c’est comme une histoire Airvault samedi 28 février 2026.

Exposition une famille, c’est comme une histoire

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

L’association 2A propose la troisième édition du salon du livre sur la thématique Famille, familles. De nombreux évènements seront proposés le samedi 28 février, le samedi 7 et le dimanche 8 mars. En parallèle, découvrez l’exposition Une famille, c’est comme une histoire avec ses illustrations pleines de détails et aux couleurs vives, Aurore Petit nous embarque dans cette aventure extraordinaire qu’est fonder une famille à deux, puis trois et quatre (même 5 avec le chat) ! Toujours changeante, elle se construit jour après jour. Et si la communication, la confiance, la compréhension et l’amour en étaient les principales fondations ? L’exposition est visible dans la salle du cuvier, au musée Jacques Guidez, de 10 h à 12 h, les samedis et dimanches, le 28 février, le 1er mars et le 7 mars. Retrouvez le programme complet du salon du livre dans les images.   .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 80 97  animationsenairvaudais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition une famille, c’est comme une histoire

L’événement Exposition une famille, c’est comme une histoire Airvault a été mis à jour le 2026-02-06 par CC Airvaudais Val du Thouet