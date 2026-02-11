Exposition une famille, c’est comme une histoire

Airvault Deux-Sèvres

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28

L’association 2A propose la troisième édition du salon du livre sur la thématique Famille, familles. De nombreux évènements seront proposés le samedi 28 février, le samedi 7 et le dimanche 8 mars. En parallèle, découvrez l’exposition Une famille, c’est comme une histoire avec ses illustrations pleines de détails et aux couleurs vives, Aurore Petit nous embarque dans cette aventure extraordinaire qu’est fonder une famille à deux, puis trois et quatre (même 5 avec le chat) ! Toujours changeante, elle se construit jour après jour. Et si la communication, la confiance, la compréhension et l’amour en étaient les principales fondations ? L’exposition est visible dans la salle du cuvier, au musée Jacques Guidez, de 10 h à 12 h, les samedis et dimanches, le 28 février, le 1er mars et le 7 mars. Retrouvez le programme complet du salon du livre dans les images. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 80 97 animationsenairvaudais@gmail.com

English : Exposition une famille, c’est comme une histoire

