Exposition « Une famille mussipontaine – Les Charaux » Musée « Au fil du Papier » Pont-à-Mousson

Exposition « Une famille mussipontaine – Les Charaux » 20 et 21 septembre Musée « Au fil du Papier » Meurthe-et-Moselle

Adulte 5€. Tarif réduit 3€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Issu d’une vieille famille de cultivateurs originaires du village de Viéville-en-Haye, Charles Charaux vient s’installer à Pont-à-Mousson en 1803. Son fils, Charles-Firmin Charaux devient professeur au collège de la ville. Il est à l’origine de l’une des plus célèbres familles mussipontaines de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, réunissant une génération d’esprits cultivés, à la fois philosophes, penseurs, écrivains, historiens et ecclésiastiques.

Cette exposition temporaire met à l’honneur quatre des plus illustres membres de cette famille :

– Claude- Charles : Professeur de philosophie à l’université de Grenoble;

– Auguste : Professeur de littérature française à l’université catholique de Lille et doyen de la faculté des Lettres ;

– Henri : Auteur du manuscrit intitulé « Récits mussipontains », dit manuscrit « Charaux » ;

– Claude- Victor : Professeur et Vicaire général honoraire de Nancy.

Retrouvez en exposition le célèbre manuscrit «Récits mussipontains», dit manuscrit « Charaux », rédigé et enluminé par Henri Charaux.

Musée « Au fil du Papier » 13 rue Magot de Rogéville 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson 54700 Centre ville Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 87 80 14 http://www.ville-pont-a-mousson.fr/ Installé dans un ancien hôtel particulier de la renaissance, ce musée est créé en 1999 avec la volonté de présenter la riche histoire de Pont-à-Mousson et de son université (actuelle université de Nancy) ainsi que de préserver et présenter un incroyable savoir-faire : la fabrique d’objets d’art en carton-pâte ou papier mâché.

Le portail d’entrée avec ses vantaux est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 6 novembre 1980. Les façades et les toitures, les plafonds à la française, les deux escaliers sont inscrits aux monuments historiques par arrêté du 25 novembre 1987.

© Bassin de Pont-à-Mousson