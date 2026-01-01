Exposition Une fresque monumentale Les îles de la Digression Le Grand Off de la bande dessinée Vaisseau Moebius Angoulême

Exposition Une fresque monumentale Les îles de la Digression Le Grand Off de la bande dessinée

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2026-01-29 10:00:00

fin : 2026-02-01 19:00:00

Le collectif DIG (Digression Imaginaire Généralisée) vous invite à découvrir ses Îles de la digression ! Cette fresque collective originale, pensée sous la forme d’un cherche-et-trouve géant sera exposée dans le hall du Vaisseau Moebius.

The DIG collective (Digression Imaginaire Généralisée) invites you to discover its Îles de la digression! This original collective fresco, conceived in the form of a giant search-and-find, will be on display in the hall of the Vaisseau Moebius.

