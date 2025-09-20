Exposition « Une histoire de Bretagne » à la Maison du Sénéchal Maison du Sénéchal Carhaix-Plouguer

Exposition « Une histoire de Bretagne » à la Maison du Sénéchal 20 et 21 septembre Maison du Sénéchal Finistère

Nouvelle exposition à découvrir à la maison du Sénéchal : « Une histoire de Bretagne », entrée libre et gratuite tout le weekend de 10h à 18h (puis du mardi au samedi de 10h à 17h jusqu’au 5 janvier).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’exposition « Une histoire de Bretagne » aborde et synthétise de nombreuses et passionnantes thématiques la longue histoire de notre région, de la Préhistoire à la période contemporaine. Les différentes séquences de cette exposition composée de 22 panneaux traitent notamment du rapport entre la mer et la terre, de l’évolution des frontières de la Bretagne, des croyances, de la constitution des pouvoirs et de leur contestation ou encore du saut vers la période contemporaine. Des jeux, cartes magnétiques et une scénographie moderne permettent au public d’appréhender avec simplicité la Bretagne et son histoire.

La présentation de cette exposition est le fruit d’un partenariat entre la Ville de Carhaix, l’office de tourisme de Carhaix Poher et l’association Bretagne Culture et Diversité, dont les actions sont visibles sur leur site internet www.bcd.bzh/

Maison du Sénéchal 8 rue Brizeux, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne https://www.carhaixpohertourisme.bzh/offres/la-maison-du-senechal-carhaix-plouguer-fr-2916755/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089863;https://www.patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA00004952 [{« link »: « http://www.bcd.bzh/ »}] Maison d’angle datée de la fin du 16ème siècle, présentant deux façades classées aux Monuments Historiques : façade occidentale à pan de bois et encorbellement, huisseries sculptées, et façade méridionale en pierres de taille.

Carhaix Poher Tourisme