Exposition Une histoire de collection Amiens

Exposition Une histoire de collection Amiens samedi 18 octobre 2025.

Exposition Une histoire de collection

45 Rue Pointin Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2025-10-18

Cette exposition est l’occasion de révéler un florilège d’œuvres acquises durant ces quatre dernières années, témoignant du travail engagé des membres du Comité Technique d’Acquisition. Ce premier accrochage met l’accent sur les artistes femmes nouvellement entrées dans la collection. Il y sera question d’identités, d’engagements politiques et sociétaux. Un portrait dessiné de notre société contemporaine par le prisme d’écritures dessinées d’artistes de générations et d’horizons différents. Cette exposition sera l’occasion de montrer le film d’animation The Fall de Christine Rebet, coproduit avec MIYU accompagné d’un corpus de dessins à l’encre, matrice dessinée de ce film.

Pascal Neveux, commissaire

Du mardi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

45 Rue Pointin Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

This exhibition is an opportunity to reveal a selection of works acquired over the last four years, testifying to the committed work of the members of the Technical Acquisition Committee. This first exhibition focuses on women artists who have recently joined the collection. The focus is on identities, political and societal commitments. A portrait of contemporary society through the prism of the drawings of artists from different generations and backgrounds. The exhibition will also feature Christine Rebet’s animated film The Fall, co-produced with MIYU, accompanied by a corpus of ink drawings, the drawn matrix of the film.

Pascal Neveux, curator

Tuesday to Friday

9am to 12pm and 2pm to 6pm

German :

Diese Ausstellung zeigt eine Auswahl von Werken, die in den letzten vier Jahren erworben wurden, und zeugt von der engagierten Arbeit der Mitglieder des Technischen Komitees für Ankäufe. Diese erste Ausstellung konzentriert sich auf Künstlerinnen, die neu in die Sammlung aufgenommen wurden. Es wird um Identitäten, politisches und gesellschaftliches Engagement gehen. Ein gezeichnetes Porträt unserer zeitgenössischen Gesellschaft durch das Prisma der gezeichneten Schriften von Künstlern verschiedener Generationen und Hintergründe. Die Ausstellung bietet die Gelegenheit, den mit MIYU koproduzierten Animationsfilm The Fall von Christine Rebet zusammen mit einem Korpus von Tuschezeichnungen zu zeigen, die die gezeichnete Matrix des Films darstellen.

Pascal Neveux, Kurator

Von Dienstag bis Freitag

von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr

Italiano :

Questa mostra è l’occasione per presentare una selezione di opere acquisite negli ultimi quattro anni, che riflettono l’impegno dei membri del Comitato Tecnico di Acquisizione. Questa prima mostra si concentra sulle donne artiste che sono entrate a far parte della collezione di recente. La mostra esplorerà le identità femminili e i loro impegni politici e sociali. Un ritratto della società contemporanea attraverso il prisma dei disegni di artiste di diverse generazioni e provenienze. La mostra sarà anche l’occasione per presentare il film d’animazione The Fall di Christine Rebet, coprodotto con MIYU, accompagnato da un corpus di disegni a inchiostro che costituiscono la matrice del film.

Pascal Neveux, curatore

Da martedì a venerdì

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

Esta exposición es una oportunidad para dar a conocer una selección de obras adquiridas en los últimos cuatro años, reflejo del trabajo comprometido de los miembros del Comité Técnico de Adquisiciones. Esta primera exposición se centra en las mujeres artistas que se han incorporado recientemente a la colección. La exposición explorará la identidad de las mujeres y sus compromisos políticos y sociales. Un retrato de la sociedad contemporánea a través del prisma de los dibujos de artistas de distintas generaciones y procedencias. La exposición será también una oportunidad para mostrar la película de animación The Fall (La caída), de Christine Rebet, coproducida con MIYU, acompañada de un conjunto de dibujos a tinta que constituyen la matriz de la película.

Pascal Neveux, comisario

De martes a viernes

de 9.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h

