Exposition Une histoire de couleurs… Robert Delafosse et Philippe Tykoczinski La Chapelle-Saint-Luc

Exposition Une histoire de couleurs… Robert Delafosse et Philippe Tykoczinski

La Malterie La Chapelle-Saint-Luc Aube

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

2025-09-20

Deux univers se rencontrent celui de Robert Delafosse, fait de paysages sensibles et lumineux, entre rêve et matière. Celui de Philippe Tykockzinski, peuplé de créatures étranges et d’yeux multiples, un monde foisonnant qui nous scrute en silence.



Une exposition comme un miroir entre contemplation et vertige. .

La Malterie La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 70 04 83 museedelamalterie@la-chapelle-st-luc.eu

