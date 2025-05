Exposition « Une histoire de la Bretagne » – Saint-Just, 17 mai 2025 07:00, Saint-Just.

Début : 2025-05-17

fin : 2025-08-24

2025-05-17

L’exposition « Une histoire de la Bretagne » présentée à la Maison Mégalithes et Landes et proposée par Bretagne Culture et Diversité, explore différentes thématiques terre, mer, religion, société et a vocation à présenter les grands changements qui ont marqué l’histoire de la région. De l’Armorique à la Bretagne du XXIe siècle, laissez-vous conter Une histoire de la Bretagne , qui s’écrit encore aujourd’hui. Les textes de l’exposition sont disponibles en français, breton et gallo.

Entrée libre sur les horaires d’ouverture de la Maison Mégalithes et Landes. .

10 Allée des Cerisiers

Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 36 53

