Exposition Une histoire de la laïcité Médiathèque Guingamp

Médiathèque 1, Place du Champ au Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-05 10:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-05

La loi de séparation des Églises et de l’État, dite aussi loi de 1905, est et demeure le texte fondateur du principe de laïcité en France. A l’occasion des 120 ans de cette loi, le Comité Trégor-Argoat des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871 organise cette exposition qui retrace la longue histoire de la conquête de la laïcité dans notre pays et sa nécessaire défense. Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

