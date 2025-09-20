Exposition « Une jeunesse ultramarine », du photographe Patrice Terraz Archives nationales d’outre-mer Aix-en-Provence

Tout public, accès libre, de 9h30 à 18h

C’est une invitation à la découverte de cette jeunesse de France que proposent les Archives nationales d’outre-mer au travers de l’exposition de Patrice Terraz. Par ce soutien à la création photographique, les Archives nationales d’outre-mer offrent au public un voyage par-delà les océans où l’histoire rencontre le présent.

Le photographe Patrice Terraz a choisi d’aller à la rencontre d’adolescents dont la vie quotidienne lui semblait mal connue et source de trajectoires originales. Découvrez, avec lui, le fruit de son travail sur 6 continents.

Archives nationales d'outre-mer 29 Chemin du Moulin de Testas, 13090 Aix-en-Provence, France Héritières de plus de trois siècles d'histoire, les Archives nationales d'outre-mer conservent deux grands ensembles au passé administratif et archivistique différent :

– les archives des secrétariats d’État et ministères chargés, du XVIIe siècle au XXe siècle, des colonies françaises ;

– les archives transférées des anciennes colonies et de l’Algérie au moment des indépendances, entre 1954 et 1962, à l’exclusion des archives de gestion restées dans les pays concernés.

S’y ajoutent des archives privées et d’entreprises relatives à l’outre-mer, ainsi qu’une bibliothèque, une cartothèque et une iconothèque spécialisées.

Les espaces d’accueil du public :

– Hall d’accueil et vestiaires

– Salle d’exposition ou de conférences modulable

– Cafeteria

Les espaces de recherche :

– Une salle de lecture (74 places plus espace internet : 5 postes)

– Une salle des inventaires (équipée de 12 postes multimédias)

– Une salle des microfilms (10 places)

Toutes les salles de consultation se trouvent au 1er étage. Elles sont accessibles aux handicapés moteurs par ascenseur. Aixpress (ligne A) : Arrêt Schuman Un parking réservé aux lecteurs du centre est accessible : s’approcher de la barrière, appuyer sur la sonnette ANOM, et vous annoncer à l’agent de service. Votre numéro de plaque d’immatriculation du véhicule vous sera demandé.

Archives nationales d’outre-mer / Atelier de photographie, A. Fernandes