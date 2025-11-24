Exposition > Une journée en enfance Bourgvallées

Exposition > Une journée en enfance

1 Le Manoir Bourgvallées Manche

Rendez-vous du 27 au 29 mars à la salle des fêtes du Mesnil-Herman (Bourgvallées) pour admirer une exposition de poupées.

Réels ou imaginaires, retrouvez les personnages de l’enfance (voir jusqu’à l’âge adulte…).

Rencontrez, en 3D, tous ceux qui ont marqué nos journées d’école et cours d’histoire, nos récréations, nos activités culturelles ou sportives et nos moments d’imaginations ou d’évasions futuristes !

Des collections privées seront présentées pour l’occasion.

Nos Plumettes seront présentes pour être adoptées.

Et n’oubliez pas notre tombola magique (2€, le numéro. chacun est gagnant de suite). .

1 Le Manoir Bourgvallées 50750 Manche Normandie +33 7 57 06 52 66 unmondetoutenpoupee@gmail.com

