Exposition Une Maison pour la Culture : 60 ans d’histoires Amiens

Exposition Une Maison pour la Culture : 60 ans d’histoires

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-03-17

MCA & Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) d’Amiens Métropole

Une Maison pour la Culture : 60 ans d’histoires

L’exposition anniversaire !

À l’occasion de ses 60 ans, une exposition d’envergure pensée avec le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine d’Amiens Métropole retracera, sur les deux lieux, l’histoire de cette “ première ” Maison de la Culture. Depuis son ancrage sur le territoire, en passant par les artistes qui s’y sont produits, jusqu’aux projets culturels et architecturaux qui l’ont traversée, la maison livre ses multiples facettes entre spectacle vivant, jazz, et art contemporain !

Depuis les coulisses, profitez de l’envers du décor pour découvrir archives, maquettes et rééditions graphiques. Cette exposition répartie en deux espaces met en scène un parcours vivant pensé comme un rendez-vous au carrefour des mémoires, qui célébrera cette aventure culturelle hors-norme. Six mois d’exposition pour six décennies de création, d’audace et de partage, animés d’un riche programme de conférences, de visites, d’animations et d’ateliers : un anniversaire comme une promesse d’avenir !

En partenariat avec le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) d’Amiens Métropole

MCA & Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) d’Amiens Métropole

Une Maison pour la Culture : 60 ans d’histoires

L’exposition anniversaire !

À l’occasion de ses 60 ans, une exposition d’envergure pensée avec le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine d’Amiens Métropole retracera, sur les deux lieux, l’histoire de cette “ première ” Maison de la Culture. Depuis son ancrage sur le territoire, en passant par les artistes qui s’y sont produits, jusqu’aux projets culturels et architecturaux qui l’ont traversée, la maison livre ses multiples facettes entre spectacle vivant, jazz, et art contemporain !

Depuis les coulisses, profitez de l’envers du décor pour découvrir archives, maquettes et rééditions graphiques. Cette exposition répartie en deux espaces met en scène un parcours vivant pensé comme un rendez-vous au carrefour des mémoires, qui célébrera cette aventure culturelle hors-norme. Six mois d’exposition pour six décennies de création, d’audace et de partage, animés d’un riche programme de conférences, de visites, d’animations et d’ateliers : un anniversaire comme une promesse d’avenir !

En partenariat avec le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) d’Amiens Métropole .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

MCA & Centre d?Interprétation de l?Architecture et du Patrimoine (CIAP) d?Amiens Métropole

A House for Culture: 60 years of history

The anniversary exhibition!

To mark its 60th anniversary, a major exhibition designed in conjunction with Amiens Métropole?s Centre d?Interprétation de l?Architecture et du Patrimoine (CIAP) will retrace the history of this first Maison de la Culture on both sites Maison de la Culture. From its roots in the region, through the artists who have performed there, to the cultural and architectural projects that have crossed its path, the house reveals its many facets, from performing arts to jazz and contemporary art!

Take a behind-the-scenes look at archives, models and graphic reissues. This exhibition, divided into two spaces, features a lively itinerary designed as a rendezvous at the crossroads of memories, celebrating this extraordinary cultural adventure. Six months of exhibitions for six decades of creation, daring and sharing, enlivened by a rich program of conferences, tours, events and workshops: an anniversary as a promise for the future!

In partnership with the Centre d?Interprétation de l?Architecture et du Patrimoine (CIAP) d?Amiens Métropole

German :

MCA & Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) (Zentrum für Architektur und Kulturerbe) von Amiens Métropole

Ein Haus für die Kultur: 60 Jahre Geschichte

Die Ausstellung zum Jubiläum!

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Kulturzentrums wird eine große Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine d’Amiens Métropole an beiden Orten die Geschichte dieses ersten Kulturzentrums in Amiens Métropole nachzeichnen Haus der Kultur. Von seiner Verankerung in der Region über die Künstler, die dort aufgetreten sind, bis hin zu den kulturellen und architektonischen Projekten, die es durchlaufen haben, zeigt das Haus seine zahlreichen Facetten zwischen darstellendem Spiel, Jazz und zeitgenössischer Kunst?

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und entdecken Sie Archive, Modelle und grafische Neuauflagen. Die Ausstellung in zwei Räumen inszeniert einen lebendigen Parcours, der als Treffpunkt der Erinnerungen gedacht ist und dieses außergewöhnliche kulturelle Abenteuer feiert. Sechs Monate Ausstellung für sechs Jahrzehnte voller Kreativität, Kühnheit und Austausch, mit einem reichhaltigen Programm an Konferenzen, Besichtigungen, Animationen und Workshops: ein Jubiläum als Versprechen für die Zukunft!

In Zusammenarbeit mit dem Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) von Amiens Métropole

Italiano :

MCA e Centro di Interpretazione dell’Architettura e del Patrimonio di Amiens Métropole (CIAP)

Una casa per la cultura: 60 anni di storia

La mostra dell’anniversario!

In occasione del suo 60° anniversario, una grande mostra organizzata in collaborazione con il Centro di Interpretazione dell’Architettura e del Patrimonio (CIAP) di Amiens Métropole ripercorrerà la storia di questa prima Casa della Cultura Casa della Cultura. Dalle sue radici nella regione, attraverso gli artisti che vi si sono esibiti, fino ai progetti culturali e architettonici che l’hanno attraversata, la casa rivela le sue molteplici sfaccettature, dalle arti dello spettacolo al jazz e all’arte contemporanea!

Date uno sguardo dietro le quinte agli archivi, ai modelli e alle riedizioni grafiche. La mostra, suddivisa in due spazi, è un percorso vivente concepito come un luogo di incontro all’incrocio delle memorie, che celebra questa straordinaria avventura culturale. Un’esposizione di sei mesi che mette in mostra sei decenni di creatività, audacia e condivisione, con un ricco programma di conferenze, visite, eventi e laboratori: un anniversario con una promessa per il futuro!

In collaborazione con il Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) di Amiens Métropole

Espanol :

MCA & Centro de Interpretación de la Arquitectura y del Patrimonio de Amiens Métropole (CIAP)

Una casa para la cultura: 60 años de historia

La exposición del aniversario

Con motivo de su 60 aniversario, una gran exposición organizada en colaboración con el Centro de Interpretación de la Arquitectura y el Patrimonio (CIAP) de Amiens Métropole recorrerá la historia de esta primera Casa de la Cultura Casa de la Cultura. Desde sus raíces en la región, pasando por los artistas que han actuado en ella, hasta los proyectos culturales y arquitectónicos que la han atravesado, la casa revela sus múltiples facetas, ¡desde las artes escénicas hasta el jazz y el arte contemporáneo!

Eche un vistazo entre bastidores a los archivos, maquetas y reediciones gráficas. Esta exposición, dividida en dos espacios, es un recorrido vivo concebido como un lugar de encuentro en la encrucijada de los recuerdos, que celebra esta extraordinaria aventura cultural. Una exposición de seis meses que muestra seis décadas de creatividad, audacia y puesta en común, con un rico programa de charlas, visitas, eventos y talleres: ¡un aniversario que promete un futuro brillante!

En colaboración con el Centro de Interpretación de la Arquitectura y el Patrimonio (CIAP) de Amiens Métropole

L’événement Exposition Une Maison pour la Culture : 60 ans d’histoires Amiens a été mis à jour le 2025-06-23 par OT D’AMIENS