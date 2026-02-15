Exposition Une Maison pour la Culture : 60 ans d’histoires au CIAP Amiens

Exposition Une Maison pour la Culture : 60 ans d’histoires au CIAP

23 Place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-03-18

L’exposition anniversaire !

À l’occasion de ses 60 ans, une exposition d’envergure pensée avec le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine d’Amiens Métropole retracera, sur les deux lieux, l’histoire de cette “ première ” Maison de la Culture. Depuis son ancrage sur le territoire, en passant par les artistes qui s’y sont produits, jusqu’aux projets culturels et architecturaux qui l’ont traversée, la maison livre ses multiples facettes entre spectacle vivant, jazz, et art contemporain !

Depuis les coulisses, profitez de l’envers du décor pour découvrir archives, maquettes et rééditions graphiques. Cette exposition répartie en deux espaces met en scène un parcours vivant pensé comme un rendez-vous au carrefour des mémoires, qui célébrera cette aventure culturelle hors-norme. Six mois d’exposition pour six décennies de création, d’audace et de partage, animés d’un riche programme de conférences, de visites, d’animations et d’ateliers : un anniversaire comme une promesse d’avenir !

En partenariat avec le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) d’Amiens Métropole

L’exposition anniversaire !

À l’occasion de ses 60 ans, une exposition d’envergure pensée avec le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine d’Amiens Métropole retracera, sur les deux lieux, l’histoire de cette “ première ” Maison de la Culture. Depuis son ancrage sur le territoire, en passant par les artistes qui s’y sont produits, jusqu’aux projets culturels et architecturaux qui l’ont traversée, la maison livre ses multiples facettes entre spectacle vivant, jazz, et art contemporain !

Depuis les coulisses, profitez de l’envers du décor pour découvrir archives, maquettes et rééditions graphiques. Cette exposition répartie en deux espaces met en scène un parcours vivant pensé comme un rendez-vous au carrefour des mémoires, qui célébrera cette aventure culturelle hors-norme. Six mois d’exposition pour six décennies de création, d’audace et de partage, animés d’un riche programme de conférences, de visites, d’animations et d’ateliers : un anniversaire comme une promesse d’avenir !

En partenariat avec le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) d’Amiens Métropole .

23 Place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The anniversary exhibition!

To mark its 60th anniversary, a major exhibition designed in conjunction with Amiens Métropole?s Centre d?Interprétation de l?Architecture et du Patrimoine will retrace the history of this ?first? on both sites Maison de la Culture. From its roots in the region, through the artists who have performed there, to the cultural and architectural projects that have crossed its path, the house reveals its many facets, from performing arts to jazz and contemporary art!

Take a behind-the-scenes look at archives, models and graphic reissues. This exhibition, divided into two spaces, features a lively itinerary designed as a rendezvous at the crossroads of memories, celebrating this extraordinary cultural adventure. Six months of exhibitions for six decades of creation, daring and sharing, enlivened by a rich program of conferences, tours, events and workshops: an anniversary as a promise for the future!

In partnership with the Centre d?Interprétation de l?Architecture et du Patrimoine (CIAP) d?Amiens Métropole

L’événement Exposition Une Maison pour la Culture : 60 ans d’histoires au CIAP Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS