Exposition Une maraude hors norme Bibliothèque Guillotière Lyon

Début : 2025-10-03T15:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

À mi-chemin entre la sculpture et la marionnette, « Maraudeurs & Compagnie » vous propose une exposition où les vieux objets sont détournés.

Il y aura Léopold avec son nez en phare de vélo, P’tit Clou l’enfant au corps d’entonnoir et surtout, la belle cigogne avec ses ailes de bois !

Partez à la rencontre de personnages et d’animaux créés avec des objets glanés au gré des brocantes, des déchetteries, des vide-greniers.

Faits de bric et de broc, ils racontent, pourtant, bien d’histoires. Sortant des tiroirs, des placards, ils s’assemblent et n’ont plus peur du noir.

Ils sont un peu timides mais…. Venez les voir !

Bibliothèque Guillotière 25 Rue Béchevelin, 69007 Lyon, France

Une Maraude hors norme – ©Maraudeurs & Compagnie