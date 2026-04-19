Exposition Une Part de la Nuit Galerie La Ateliers de l’Esperluette Nexon
Exposition Une Part de la Nuit Galerie La Ateliers de l’Esperluette Nexon dimanche 19 avril 2026.
Nexon
Exposition Une Part de la Nuit
Galerie La Ateliers de l’Esperluette 9 place de l’Église Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Vernissage le dimanche 19 avril, de 11h à 17h.
La nuit s’avance entre la quiétude et l’étrangeté. Les songes qu’elle nous permet nous bercent dans le sommeil ou nous versent dans l’insomnie. Il se mêle en elle les projections, les désirs et les rêveries, les angoisses, les frayeurs, les alarmes et puis les cris. Qu’elle se répande noire ou étoilée, la nuit éclaire notre présence au monde.
Exposition proposée par le collectif Acte Quatre
Marion Delage Stéphane Étroit Desmarest Isabelle Le Morvan Étienne Rivière. .
Galerie La Ateliers de l’Esperluette 9 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 70 39 82 lesperluette@orange.fr
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English : Exposition Une Part de la Nuit
L’événement Exposition Une Part de la Nuit Nexon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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