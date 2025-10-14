Exposition Une Rencontre avec Pierre Teilhard de Chardin Maison Saint-Yves Saint-Brieuc

Exposition Une Rencontre avec Pierre Teilhard de Chardin Maison Saint-Yves Saint-Brieuc mardi 14 octobre 2025.

Exposition Une Rencontre avec Pierre Teilhard de Chardin

Maison Saint-Yves 81 rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 14:00:00

fin : 2025-11-22 17:30:00

Date(s) :

2025-10-14

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), jésuite, géologue et paléontologue a profondément marqué l’univers culturel et spirituel du XXe siècle, par la puissance et l’originalité de sa réflexion, articulant une rigoureuse recherche scientifique et sa démarche de croyant. Cette exposition présente la vie de ce grand visionnaire qui a développé pour notre temps et pour l’avenir de l’histoire, une fulgurante perspective. .

Maison Saint-Yves 81 rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 13 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Une Rencontre avec Pierre Teilhard de Chardin Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-19 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme