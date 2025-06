Exposition « Une saison à La Roque » avec Cécile Guieu Office de tourisme La Roque-d’Anthéron 21 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Exposition « Une saison à La Roque » avec Cécile Guieu Du 21/06 au 21/09/2025. Office de tourisme Cours Foch La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-21

fin : 2025-09-21

2025-06-21

Une exposition riche en couleurs…

Présentation de l’artiste :

La couleur est ma principale motivation.je donne plus une évocation, une atmosphère d’un paysage d’une nature, qu’une représentation fidèle.

Je cherche à retranscrire la luminosité, la chaleur et la douceur du climat par des couleurs souvent vives propres au paysage méditerranéen.

Travailler avec des craies m’a amené à simplifier les formes pour les rendre évidentes. Je déstructure les perspectives pour que les tons deviennent le motif. S’en dégage une atmosphère naïve, sans perdre de son caractère, qui met en avant une peinture qui nous fait du bien.

J’ai peaufiné au fil des années une technique mixte. J’ai voulu revenir à la fabrication des couleurs avec des pigments que je mélange avec différents adjuvants principalement de la cire et la gomme arabique. Ainsi j’obtiens une forte intensité.

Cécile GUIEU .

Office de tourisme Cours Foch

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 99 00 26

English :

An exhibition rich in color…

German :

Eine farbenfrohe Ausstellung…

Italiano :

Una mostra colorata…

Espanol :

Una exposición llena de color…

