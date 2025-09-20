Exposition « Une si belle époque ? Méru et sa région (1900-1914) » – Creil Médiathèque Antoine Chanut Creil

Exposition « Une si belle époque ? Méru et sa région (1900-1914) » – Creil Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque Antoine Chanut

Visite libre (aux horaires d’ouverture de la médiathèque Jean-Pierre Besse)

A l’industrie du XIXe siècle on associe conditions de travail difficiles. La « Belle Epoque » ne révolutionne pas tout et la situation économique et sociale est loin d’être belle pour tous…

A Méru, la colère monte petit à petit et entraîne des grèves de 1900 à 1914. Cette exposition témoigne de la vie quotidienne et des conflits sociaux qui ont animé la région de Méru durant cette période.

La première partie de l’exposition dresse un panorama général de Méru, de sa population et de ses activités économiques en particulier, la tabletterie. Une deuxième partie évoque les prémisses du conflit social de 1909, le déroulement de la grève et les actions des protagonistes. Le rôle de la presse dans le conflit est abordé, puis c’est l’heure du bilan. Au même moment, Méru entre dans la première guerre mondiale.

Avec l’AMOI et les Archives départementales de l’Oise.

Médiathèque Antoine Chanut Allée Nelson, 60100 CREIL Creil 60100 Oise Hauts-de-France 03 44 25 25 80 https://mediatheque.creil.fr/ Les médiathèques de Creil s’engagent depuis longtemps dans la lutte contre l’illettrisme, le décrochage scolaire et l’inégal accès aux savoirs en proposant des documents accessibles à des publics porteurs de handicaps ou de troubles « dys ». Elle a obtenu en 2019, le label « Facile à lire » du ministère de la culture et renforce ainsi sa volonté d’offrir à tous les publics un large choix d’ouvrages, aussi bien dans les espaces adultes que dans les espaces jeunesse. Lignes Inter­cité, Tran­si­lien, RER D depuis Paris, Beau­vais, Compiègne. Puis comp­tez 10 minutes à pied depuis la gare de Creil.

