Exposition | « Une si belle époque? Méru et sa région de 1900 à 1914 » Creil

Exposition | « Une si belle époque? Méru et sa région de 1900 à 1914 » Creil samedi 18 octobre 2025.

Exposition | « Une si belle époque? Méru et sa région de 1900 à 1914 »

346 Avenue Leonard de Vinci Creil Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2026-01-03 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-12-20

L’AMOI, en partenariat avec les Médiathèques de Creil, vous invite à découvrir l’exposition « Une si belle époque? Méru et sa région de 1900 à 1914 » à la médiathèque Jean-Pierre Besse de Creil du 19 septembre 2025 au 3 janvier 2026.

À l’industrie du XIXe siècle, on associe conditions de travail difficiles. La Belle Époque ne révolutionne pas tout et la situation économique et sociale est loin d’être belle pour tous.

Cette exposition témoigne de la vie quotidienne et des conflits sociaux qui ont animé la région de Méru de 1900 à 1914.

Vernissage de l’exposition vendredi 19 septembre à 18h. Sur inscription par mail à l’adresse mediatheque@mairie-creil.fr ou par téléphone au 03 44 25 25 80.

Entrée libre, gratuit aux horaires d’ouverture de la médiathèque:

Hors vacances scolaires Mardi et vendredi de 14h00 à 18h00 / Mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Vacances scolaires Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

346, avenue Léonard de Vinci 60100 Creil

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne B arrêt « Moulin à vent » 0 .

346 Avenue Leonard de Vinci Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition | « Une si belle époque? Méru et sa région de 1900 à 1914 » Creil a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise