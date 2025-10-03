Exposition Une sorcière comme les autres [Cycle Ta mère la sorcière] Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët
Exposition Une sorcière comme les autres [Cycle Ta mère la sorcière] Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët vendredi 3 octobre 2025.
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2025-10-03
fin : 2025-11-29
Nichée en face de la maison des Archers, l’Artère se présente comme un lieu créatif à ramifications divergentes. Cette association amène un programme culturel et social, axé sur la sensibilité du « mieux vivre ensemble » et « mieux consommer ». Au fil du temps, elle est devenue un acteur incontournable de la culture sur le Pays de Quimperlé.
En partenariat avec la Médiathèque Robert Badinter de Clohars-Carnoët et la médiathèque de Tréméven, un appel à contribution aux artistes locaux a été lancé pour vous présenter cette exposition multisites sur les représentations de la sorcière sous toutes ses formes.
Inauguration le 3 octobre à 17h30.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
