Exposition Une sorcière comme les autres [Cycle Ta mère la sorcière] Médiathèque Robert Badinter Clohars-Carnoët

Médiathèque Robert Badinter 25 Rue de Lannevain Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-10-03

fin : 2025-11-29

2025-10-03

Nichée en face de la maison des Archers, l’Artère se présente comme un lieu créatif à ramifications divergentes. Cette association amène un programme culturel et social, axé sur la sensibilité du « mieux vivre ensemble » et « mieux consommer ». Au fil du temps, elle est devenue un acteur incontournable de la culture sur le Pays de Quimperlé.

En partenariat avec la Médiathèque Robert Badinter de Clohars-Carnoët et la médiathèque de Tréméven, un appel à contribution aux artistes locaux a été lancé pour vous présenter cette exposition multisites sur les représentations de la sorcière sous toutes ses formes.

Inauguration le 3 octobre à 17h30.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .

