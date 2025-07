EXPOSITION UNE TOUCHE DE COULEURS A SERIGNAN Sérignan

EXPOSITION UNE TOUCHE DE COULEURS A SERIGNAN Sérignan vendredi 19 septembre 2025.

EXPOSITION UNE TOUCHE DE COULEURS A SERIGNAN

146 Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-09-19

Exposition Une touche de couleurs à Sérignan . Les photographies d’art de Noé et Jean‑Paul Planchon révèlent éclats et émotions colorées. Vernissage le vendredi 19 septembre à 18h30. Gratuit, tout public.

Découvrez l’exposition Une touche de couleurs à Sérignan , où Noé et Jean‑Paul Planchon vous invitent à plonger dans leur univers photographique. Leurs œuvres d’art capturent la richesse des nuances et l’intensité des émotions à travers la couleur. Une rencontre sensible et visuelle à partager.

Vernissage le vendredi 19 septembre à 18h30. Gratuit, entrée libre, tout public. .

146 Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 57 50 mediatheque@ville-serignan.fr

English :

A touch of color in Sérignan » exhibition. Art photographs by Noé and Jean-Paul Planchon reveal bursts of color and emotion. Opening Friday, September 19, 6:30pm. Free admission, open to all.

German :

Ausstellung « Ein Hauch von Farbe in Sérignan ». Die Kunstfotografien von Noé und Jean-Paul Planchon zeigen farbenfrohe Ausbrüche und Emotionen. Vernissage am Freitag, den 19. September um 18:30 Uhr. Kostenlos, für jedes Publikum.

Italiano :

Mostra « Un tocco di colore a Sérignan ». Le fotografie d’autore di Noé e Jean-Paul Planchon rivelano esplosioni di colore e di emozioni. Inaugurazione venerdì 19 settembre alle 18.30. Ingresso libero, aperto a tutti.

Espanol :

Exposición « Un toque de color en Sérignan ». Las fotografías artísticas de Noé y Jean-Paul Planchon revelan estallidos de color y emoción. Inauguración el viernes 19 de septiembre a las 18.30 h. Entrada libre y gratuita.

L’événement EXPOSITION UNE TOUCHE DE COULEURS A SERIGNAN Sérignan a été mis à jour le 2025-07-29 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE