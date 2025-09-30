Exposition Une ville, mille histoires Patricia Huchot-Boissier Périgueux
Exposition Une ville, mille histoires Patricia Huchot-Boissier
Parc de Véson Périgueux Dordogne
Un projet artistique qui s’inscrit dans une démarche d’attention à nos aînés en rendant visibles leur présence dans
la ville, leurs passions, leurs histoires, leurs quartiers à travers l’objectif de la photographe Patricia Huchot-Boissier.
Une série photographique réalisée dans leurs lieux de vie qui donne à voir sans artifice le quotidien et documente avec
simplicité et pudeur leurs parcours de vie. Une exposition itinérante à retrouver
• du 29 août au 30 septembre
place Louis Magne
• du 30 septembre au 28 octobre
parc de Vésone
• du 28 octobre au 25 novembre
parvis de l’église Saint-Martin
• du 25 novembre au 30 décembre
parvis de l’église Saint-Georges
• du 30 décembre au 27 janvier
passage de l’école Clos-Chassaing
• du 27 janvier au 24 février
place du Gour-de-l’Arche
… Et sur les grilles de la cour de l’Hôtel
de Ville jusqu’au 30 décembre. .
Parc de Véson Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
