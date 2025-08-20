Exposition Une ville, mille histoires Patricia Huchot-Boissier Périgueux

Exposition Une ville, mille histoires Patricia Huchot-Boissier Périgueux

Date : 27 janvier 2026

Place du Gour de l’Arche Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-27

fin : 2026-02-24

2026-01-27

Un projet artistique qui s’inscrit dans une démarche d’attention à nos aînés en rendant visibles leur présence dans

la ville, leurs passions, leurs histoires, leurs quartiers à travers l’objectif de la photographe Patricia Huchot-Boissier.

Une série photographique réalisée dans leurs lieux de vie qui donne à voir sans artifice le quotidien et documente avec

simplicité et pudeur leurs parcours de vie. Une exposition itinérante à retrouver

• du 29 août au 30 septembre

place Louis Magne

• du 30 septembre au 28 octobre

parc de Vésone

• du 28 octobre au 25 novembre

parvis de l’église Saint-Martin

• du 25 novembre au 30 décembre

parvis de l’église Saint-Georges

• du 30 décembre au 27 janvier

passage de l’école Clos-Chassaing

• du 27 janvier au 24 février

place du Gour-de-l’Arche

… Et sur les grilles de la cour de l’Hôtel

de Ville jusqu’au 30 décembre. .

Place du Gour de l’Arche Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

