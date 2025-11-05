Exposition Union des arts plastiques La Musique Centre socioculturel Georges-Déziré Saint-Étienne-du-Rouvray

Exposition Union des arts plastiques La Musique

Centre socioculturel Georges-Déziré 271 Rue de Paris Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-05

fin : 2025-11-28

2025-11-05

La musique semble mettre l’œil dans l’oreille , et réciproquement, aurait pu dire Jean Jacques Rousseau… …Aussi le centenaire de la naissance de Maurice Ravel, compositeur français, devient-il prétexte pour les artistes plasticiens de l’Union des Arts Plastiques, à imaginer des œuvres dialoguant avec l’art musical dont ils partagent le même vocabulaire matière, couleur, contraste, rythme, geste, touche…

Exposition collective sur le thème de la musique à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Maurice Ravel.

Vernissage le vendredi 7 novembre 2025 à 18h. .

Centre socioculturel Georges-Déziré 271 Rue de Paris Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 02 76 90 uapser76800@gmail.com

