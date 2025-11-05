Exposition Union des arts plastiques La Musique Centre socioculturel Georges-Déziré Saint-Étienne-du-Rouvray
Exposition Union des arts plastiques La Musique Centre socioculturel Georges-Déziré Saint-Étienne-du-Rouvray mercredi 5 novembre 2025.
Exposition Union des arts plastiques La Musique
Centre socioculturel Georges-Déziré 271 Rue de Paris Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-05
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-05
La musique semble mettre l’œil dans l’oreille , et réciproquement, aurait pu dire Jean Jacques Rousseau… …Aussi le centenaire de la naissance de Maurice Ravel, compositeur français, devient-il prétexte pour les artistes plasticiens de l’Union des Arts Plastiques, à imaginer des œuvres dialoguant avec l’art musical dont ils partagent le même vocabulaire matière, couleur, contraste, rythme, geste, touche…
Exposition collective sur le thème de la musique à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Maurice Ravel.
Vernissage le vendredi 7 novembre 2025 à 18h. .
Centre socioculturel Georges-Déziré 271 Rue de Paris Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 02 76 90 uapser76800@gmail.com
English : Exposition Union des arts plastiques La Musique
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition Union des arts plastiques La Musique Saint-Étienne-du-Rouvray a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme Rouen tourisme