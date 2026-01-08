Exposition Union des Beaux-Arts Condéens au Musée Charles Léandre Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie

Exposition Union des Beaux-Arts Condéens au Musée Charles Léandre

Condé-sur-Noireau 9/11 rue St Martin Condé-en-Normandie Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-10

fin : 2026-01-31

2026-01-10

Venez découvrir à partir du 10 janvier 2026 la nouvelle exposition de l’Union des Beaux Arts Condéens. Les artistes vous proposent un ensemble d’œuvres toutes techniques confondues. Exposition visible jusqu’au 31 janvier. .

English : Exposition Union des Beaux-Arts Condéens au Musée Charles Léandre

Union des Beaux-Arts Condéens exhibition at Musée Charles Léandre

