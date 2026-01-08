Exposition Union des Beaux-Arts Condéens au Musée Charles Léandre Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie
Condé-sur-Noireau 9/11 rue St Martin Condé-en-Normandie Calvados
Exposition Union des Beaux-Arts Condéens au Musée Charles Léandre
Venez découvrir à partir du 10 janvier 2026 la nouvelle exposition de l’Union des Beaux Arts Condéens. Les artistes vous proposent un ensemble d’œuvres toutes techniques confondues. Exposition visible jusqu’au 31 janvier. .
Condé-sur-Noireau 9/11 rue St Martin Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 41 16
English : Exposition Union des Beaux-Arts Condéens au Musée Charles Léandre
Union des Beaux-Arts Condéens exhibition at Musée Charles Léandre
