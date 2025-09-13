Exposition Univers du paysage La Grange aux arts Champniers

La Grange aux arts 74 rue des tilleuls Champniers Charente

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

David Flitcroft, Henry Martin et Jean-François Goumard vous invitent à une immersion picturale où la nature devient langage, émotion et mémoire. Cette exposition est une célébration de la diversité des regards portés sur notre environnement.

La Grange aux arts 74 rue des tilleuls Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 68 67 63

English :

David Flitcroft, Henry Martin and Jean-François Goumard invite you to a pictorial immersion where nature becomes language, emotion and memory. This exhibition is a celebration of the diversity of views on our environment.

German :

David Flitcroft, Henry Martin und Jean-François Goumard laden Sie zu einer malerischen Immersion ein, bei der die Natur zu Sprache, Emotion und Erinnerung wird. Diese Ausstellung ist eine Feier der Vielfalt der Blicke, die auf unsere Umwelt geworfen werden.

Italiano :

David Flitcroft, Henry Martin e Jean-François Goumard vi invitano a un viaggio pittorico in cui la natura diventa linguaggio, emozione e memoria. Questa mostra è una celebrazione della diversità dei modi in cui guardiamo il nostro ambiente.

Espanol :

David Flitcroft, Henry Martin y Jean-François Goumard le invitan a un viaje pictórico en el que la naturaleza se convierte en lenguaje, emoción y memoria. Esta exposición es una celebración de la diversidad de formas en que miramos nuestro entorno.

