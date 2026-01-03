Exposition UniVersElle par Chantal Renouard Médiathèque CCTA La Sereine Précy-sous-Thil

Exposition UniVersElle par Chantal Renouard

Médiathèque CCTA La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-01-21

Partez à la rencontre de l’univers pictural de cette artiste à travers les œuvres exposées à la Médiathèque, dans le cadre du Printemps des Poètes.

Prolongez l’expérience en participant à un atelier d’écriture animé par Chantal Biwer, art thérapeute, le vendredi 6 mars à 17h. .

Médiathèque CCTA La Sereine 6 Rue du Serein Précy-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 71 85 mediatheque@ccterres-auxois.fr

