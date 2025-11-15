Exposition Upmade in Estonia | Les Boréales Bibliothèque Alexis de Tocqueville Caen

Exposition Upmade in Estonia | Les Boréales

L’exposition UPMADE in Estonia éclaire l’avenir du design durable. Dans un monde où la surconsommation génère une abondance de déchets et de produits éphémères, l’Estonie propose des alternatives efficaces et créatives. Ancrés dans des traditions séculaires, les Estoniens entretiennent un lien profond avec la nature et leur héritage nord-européen, tout en ayant créé la première société 99 % digitale au monde, avec une expérience utilisateur de gouvernance numérique unique. Le résultat est un modèle de durabilité qui allie pratiques anciennes et technologies d’avenir. Cette exposition met en avant l’engagement des designers estoniens pour des produits non seulement durables, mais aussi intégrés dans une économie circulaire, en valorisant l’utilisation raisonnée des ressources et la réduction des déchets.

Vernissage le 15/11 à 14h00

Boutique éphémère 15 et 16 novembre .

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie festivallesboreales@normandielivre.fr

The UPMADE in Estonia exhibition sheds light on the future of sustainable design. In a world where over-consumption generates an abundance of waste and ephemeral products, Estonia offers effective and creative alternatives.

Die Ausstellung UPMADE in Estonia beleuchtet die Zukunft des nachhaltigen Designs. In einer Welt, in der übermäßiger Konsum eine Fülle von Abfall und kurzlebigen Produkten hervorbringt, bietet Estland effektive und kreative Alternativen.

La mostra UPMADE in Estonia fa luce sul futuro del design sostenibile. In un mondo in cui il consumo eccessivo genera un’abbondanza di rifiuti e prodotti effimeri, l’Estonia offre alternative efficaci e creative.

La exposición UPMADE en Estonia arroja luz sobre el futuro del diseño sostenible. En un mundo donde el consumo excesivo genera abundancia de residuos y productos efímeros, Estonia ofrece alternativas eficaces y creativas.

