Hasparren

Exposition upsycling artisanal

Salle Choribit Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-20

Et si le futur se construisait avec les trésors du passé ?

Dans un monde où tout va trop vite, j’ai fait le choix de prendre le temps. Le temps de chiner, de restaurer, de transformer.

L’artiste vous invite à découvrir son travail d’Upcycling artisanal. Chaque pièce exposée est le fruit d’une rencontre entre une matière oubliée et un geste créatif, entièrement façonnée ici, au cœur du Pays Basque.

En scannant le QR code, tentez votre chance et remportez une des création de l’artiste.

Entrée libre .

Salle Choribit Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Exposition upsycling artisanal

L’événement Exposition upsycling artisanal Hasparren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque