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Exposition upsycling artisanal Hasparren

Exposition upsycling artisanal Hasparren

Exposition upsycling artisanal Hasparren lundi 20 juillet 2026.

Adresse
Salle Choribit
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Tarif
0 0 0 Gratuit

Hasparren

Exposition upsycling artisanal

Salle Choribit Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-20

Et si le futur se construisait avec les trésors du passé ?
Dans un monde où tout va trop vite, j’ai fait le choix de prendre le temps. Le temps de chiner, de restaurer, de transformer.
L’artiste vous invite à découvrir son travail d’Upcycling artisanal. Chaque pièce exposée est le fruit d’une rencontre entre une matière oubliée et un geste créatif, entièrement façonnée ici, au cœur du Pays Basque.
En scannant le QR code, tentez votre chance et remportez une des création de l’artiste.
Entrée libre   .

Salle Choribit Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Exposition upsycling artisanal

L’événement Exposition upsycling artisanal Hasparren a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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