Exposition urbaine Grenade-sur-l'Adour mercredi 29 octobre 2025.

pavillon de la résistance Grenade-sur-l'Adour

Début : 2025-10-29

fin : 2025-11-17

2025-10-29

Exposition urbaine organisée par le Pavillon de la résistance et de la déportation, de Grenade-sur-l’Adour

Un parcours d’exposition dans la ville, allant du Pavillon de la résistance au cimetière, en passant pas la Mairie, expose les portraits et biographie des disparus et déportés du Pays Grenadois, lors des 2 guerres mondiales.

80 panneaux d’exposition seront installés dans les rues, afin de rendre hommage à ces personnes et rappeler les événements ayant eu lieu sur le territoire lors de ces guerres, notamment les actions de résistances locales.

Le Pavillon de la résistance peut être visité sur réservation.

L’exposition est en accès libre .

pavillon de la résistance Grenade-sur-l'Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 70 15 47

