Exposition Usine-Paysage Allée du Fils Tarnos Landes

L’association « Le Second Jeudi » propose une exploration sensible et transversale du paysage du quartier des Forges et du Port de Bayonne Charlotte El Moussaed et Laurent Pommier, artistes invités du Festival Usine-Paysage, qui aura lieu les 4-5-6 juillet à l’Eglise des Forges, proposent un premier aperçu de leur création. Avec eux, le fanzine Uzine-Paysage imaginé par des enfants, ainsi que des documents en relation avec l’histoire et le paysage des Forges.

Tout public

Par L’association Le Second jeudi, avec Charlotte El Moussaed et Laurent Pommier.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque et en dehors des animations dans la salle d’exposition. .

