Exposition, « Usinographie, le graphisme et le langage visuel de l’usine » 20 et 21 septembre Le Non-Lieu – usine Cavrois-Mahieu Nord

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Non-Lieu propose une exploration de la collection graphique de l’usine Cavrois-Mahieu et de ses partenaires qui ont à coeur de défendre, valoriser et se réapproprier le patrimoine industriel.

Une occasion de s’intéresser à l’image extérieure de l’usine, telle qu’on la retrouve sur les papiers à en-tête, les étiquettes, catalogues ou publicités. Autant de supports de communication réalisés par l’usine et qui reflètent une vision idéalisée de l’industrie.Cette communication externe se double d’une identité visuelle intérieure qui raconte la vie au sein de l’usine. Affiches de sécurité, panneaux d’information, signalétique démontrent l’attention portée au graphisme et la conscience de son utilité pour accompagner efficacement le fonctionnement de l’usine.

Ces codes visuels et typographiques officiels n’empêchent pas l’existence du graphisme clandestin des ouvriers, qui à leur manière font également bruisser l’usine de leurs propres messages. Ces graffitis auront inspiré des collégiens à l’occasion d’un atelier d’écriture mêlant écriture et photographie, et dont le résultat, « La vie n’est pas un kiwi » sera exposé.

Le Non-Lieu – usine Cavrois-Mahieu 117 rue Montgolfier, 59100 Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France LE NON-LIEU, association créée à Roubaix en 2002, travaille autour du lien entre le patrimoine, les mémoires collectives et la création artistique contemporaine.

Tram Alfred Mongy + 10mn de marche

Bus L8 Direction Hem – arrêt Ernest Renan

Journées européennes du patrimoine 2025

Usine Cavrois-Mahieu © Ville de Roubaix