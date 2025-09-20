Exposition, « Usinographie, le graphisme et le langage visuel de l’usine » Roubaix

Exposition, « Usinographie, le graphisme et le langage visuel de l’usine »

117 rue Montgolfier Roubaix Nord

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Le Non-Lieu propose une exploration de la collection graphique de l’usine Cavrois-Mahieu et de ses partenaires qui ont à coeur de défendre, valoriser et se réapproprier le patrimoine industriel.

Une occasion de s’intéresser à l’image extérieure de l’usine, telle qu’on la retrouve sur les papiers à en-tête, les étiquettes, catalogues ou publicités. Autant de supports de communication réalisés par l’usine et qui reflètent une vision idéalisée de l’industrie.Cette communication externe se double d’une identité visuelle intérieure qui raconte la vie au sein de l’usine. Affiches de sécurité, panneaux d’information, signalétique démontrent l’attention portée au graphisme et la conscience de son utilité pour accompagner efficacement le fonctionnement de l’usine.

Ces codes visuels et typographiques officiels n’empêchent pas l’existence du graphisme clandestin des ouvriers, qui à leur manière font également bruisser l’usine de leurs propres messages. Ces graffitis auront inspiré des collégiens à l’occasion d’un atelier d’écriture mêlant écriture et photographie, et dont le résultat, La vie n’est pas un kiwi sera exposé. .

117 rue Montgolfier Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@non-lieu.fr

