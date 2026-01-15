Exposition Usual Heroes, Denis Bourges. Travelling 2026 360, Rennes Rennes 9 février – 4 avril Gratuit, ouvert à tous·tes

Los Angeles est naturellement cinématographique. Le récit d’un quotidien ordinaire, que saisit l’objectif de Denis Bourges, co-fondateur du collectif de photographes Tendance Floue.

Le mythe, la lumière, l’histoire, la proximité d’Hollywood… Los Angeles est naturellement cinématographique.

Perpétuellement irradiée par la lumière du jour, la ville devient un studio grandeur nature offrant son architecture comme décor coloré aux histoires les plus secrètes, les plus banales, les plus folles, les plus humaines. Le récit d’un quotidien ordinaire, que saisit l’objectif de Denis Bourges, co-fondateur du collectif de photographes Tendance Floue.

Exposition organisée pour la 37e édition du festival Travelling.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-09T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-04-04T17:30:00.000+02:00

1

https://linstantane-exposition.fr/

360, Rennes 6 cours des alliés 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

