Exposition Vagabondages, photographies de François Sagnes Musée Hèbre Rochefort

Du 1er octobre au 31 décembre 2025, le musée Hèbre de Rochefort accueille François Sagnes, photographe du minéral et de la sculpture, à travers plus de 100 images prises aux quatre coins du monde.

Musée Hèbre 63 avenue Charles De Gaulle Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Exhibition: Vagabondages, photographs by François Sagnes

From 1 October to 31 December 2025, the Hèbre Museum in Rochefort will host François Sagnes, a photographer specialising in minerals and sculpture, with over 100 images taken from around the world.

German : Ausstellung: Vagabondages, Fotografien von François Sagnes

Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2025 präsentiert das Musée Hèbre in Rochefort François Sagnes, Fotograf von Mineralien und Skulpturen, mit über 100 Bildern, die in allen Teilen der Welt aufgenommen wurden.

Italiano :

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025, il Musée Hèbre di Rochefort ospita François Sagnes, fotografo di minerali e sculture, con oltre 100 immagini scattate in tutto il mondo.

Espanol :

Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, el museo Hèbre de Rochefort acoge a François Sagnes, fotógrafo de minerales y esculturas, con más de 100 imágenes tomadas en todo el mundo.

