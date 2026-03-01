Exposition Vagues à l’âme Antoine Quinquis Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac

Exposition Vagues à l’âme Antoine Quinquis

Place du Maréchal Leclerc Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-04-28 18:30:00

2026-03-28 2026-03-29 2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Entre ici et ailleurs, au travers de paysages maritimes et de photos de vagues époustouflantes, c’est dans ses questionnements qu’Antoine Quinquis vous propose de plonger consciemment.

Sécurité et liberté font naturellement et puissamment partie des plus grands besoins fondamentaux de l’être humain. Spontanément, nous avons tendance à les opposer, nous figeant dans l’un ou dans l’autre ou bien oscillant périodiquement entre l’un et l’autre.

Mais sommes-nous réellement condamnés à faire un choix ? Et si en réalité, c’était en prenant soin de nos fondations que nous construisions notre liberté ?

Serge Boué-Kovacs, artiste baulois collabore avec Antoine Quinquis dans cette démarche. Ses sculptures accompagneront les œuvres d’Antoine Quinquis. .

Place du Maréchal Leclerc Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

