Exposition Vaisseau Terre Villeneuve-d’Ascq

Conçue, fabriquée et exploitée par la Cité de l’espace, site leader en Europe en matière de diffusion de culture spatiale et astronomique auprès du grand public et des scolaires, l’exposition porte un regard nouveau sur notre planète bleue. Grâce à la richesse et la transversalité de ses contenus, l’exposition Vaisseau Terre offre de multiples découvertes aux confluences des sciences naturelles, physiques et humaines. Autour de 4 thématiques, accessibles à tous les publics, elle invite les visiteurs à être, tour à tour, astronautes, explorateurs, archéologues de l’espace et visionnaires.

Designed, produced and operated by the Cité de l?espace, Europe?s leading centre for the dissemination of space and astronomy culture to the general public and schoolchildren, the exhibition takes a fresh look at our blue planet. Thanks to the richness and transversality of its content, the « Vaisseau Terre » exhibition offers a wealth of discoveries at the confluence of the natural, physical and human sciences. Based around 4 themes, accessible to all audiences, it invites visitors to be, in turn, astronauts, explorers, space archaeologists and visionaries.

Die Ausstellung wurde von der Cité de l’espace, Europas führender Einrichtung für die Vermittlung von Weltraum- und Astronomiewissen an die breite Öffentlichkeit und an Schulen, konzipiert, hergestellt und betrieben. Die Ausstellung « Vaisseau Terre » bietet dank ihrer vielfältigen und transversalen Inhalte zahlreiche Entdeckungen an den Schnittstellen von Natur-, Physik- und Geisteswissenschaften. In vier Themenbereichen, die für jedes Publikum zugänglich sind, lädt sie die Besucher ein, Astronauten, Entdecker, Weltraumarchäologen und Visionäre zu sein.

Ideata, prodotta e gestita dalla Cité de l’espace, il principale centro europeo per la diffusione della cultura spaziale e astronomica presso il grande pubblico e le scuole, la mostra offre uno sguardo nuovo sul nostro pianeta blu. Grazie al suo contenuto ricco e interdisciplinare, la mostra « Vaisseau Terre » offre una ricchezza di scoperte all’incrocio tra scienze naturali, fisiche e umane. Basata su 4 temi, accessibili a tutti i pubblici, invita i visitatori a diventare a loro volta astronauti, esploratori, archeologi spaziali e visionari.

Concebida, producida y gestionada por la Cité de l’espace, primer centro europeo de difusión de la cultura espacial y astronómica entre el gran público y los escolares, la exposición ofrece una nueva mirada sobre nuestro planeta azul. Gracias a su contenido rico e interdisciplinario, la exposición « Vaisseau Terre » ofrece una riqueza de descubrimientos en la encrucijada de las ciencias naturales, físicas y humanas. Basada en 4 temas, accesibles a todos los públicos, invita a los visitantes a ser, a su vez, astronautas, exploradores, arqueólogos espaciales y visionarios.

