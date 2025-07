EXPOSITION VAISSEAUX SPÉCIAUX D’ARMELLE DE SAINTE MARIE CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens

EXPOSITION VAISSEAUX SPÉCIAUX D’ARMELLE DE SAINTE MARIE CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens vendredi 11 juillet 2025.

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-07-11

fin : 2025-11-29

2025-07-11

Et si vous faisiez une pause art ? L’exposition d’Armelle de Sainte Marie vous attend.

Vernissage le vendredi 11.07.25 à 19h, précédé d’une rencontre avec Armelle de Sainte Marie à 17h30 & suivi d’un repas ouvert à tous·tes (participation libre)

Armelle de Sainte Marie nous amène dans un espace indéfini entre figuration et abstraction, la variation des couleurs qui introduit une sensualité évoque déjà un paysage. Dans cette intimité trouble avec l’image, la peinture d’Armelle de Sainte Marie convoque, à l’intérieur du regard, un désir qui, selon les mots de Kandinsky, vous empoigne.

Armelle de Sainte Marie est née en 1968 à Versailles, elle vit et travaille à Marseille. Elle développe un univers coloré aux géographies ambigües et instables, tendues entre presque-figuration et abstraction, dans lesquelles les formes empruntant aux règnes minéral, végétal ou animal semblent engendrer elles-mêmes leurs propres péripéties vitales et fantasmagoriques. Son intérêt pour les phénomènes liés aux mutations trouve écho en la matière peinture elle-même, sujette à découvertes sérendipité transformations, et par là même inspiratrice de motifs. .

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93

