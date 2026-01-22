Exposition | Val d’Off Alençon

Exposition | Val d’Off

23 Boulevard de Strasbourg Alençon Orne

Après ses expositions Autour du Mot et Pour des Mots à Bagnoles de l’Orne, où Val d’Off montrait, œuvres à l’appui, la pertinence de la citation de Jacques Folch-Ribas On peut tout faire avec un dictionnaire, un papier et un crayon , l’artiste nous présente sa nouvelle exposition, MOTS À MOTS à l’Hôtel du département à Alençon.

Un processus créatif hors du commun, Val d’Off dessine avec des mots, et une exposition façon recto-verso, où l’on passe d’un univers d’évasion EXPRESSION LIBRE à un univers de réflexion LIBERTÉ D’EXPRESSION où l’artiste nous livre son approche artistique et engagée.

De salons d’art en expositions, ici, là-bas, ailleurs, tout près ou même très loin, Val d’Off se laisse guider par l’instinct et l’instant, l’émotion, l’échange, les rencontres et la liberté. Nul besoin de parler la même langue pour se comprendre. Sensibilité à fleur de peau, art à fleur de maux, l’artiste par ses œuvres entame un dialogue, une discussion silencieuse, un éveil des sens avant de libérer la parole, celle-là même qui se perd dans le silence coupable d’une société qui peut mais ne veut pas voir. .

