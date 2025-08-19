Exposition | Valem Galerie Bénédicte Giniaux Bergerac
Exposition | Valem
Galerie Bénédicte Giniaux 3 Place du Docteur André Cayla Bergerac Dordogne
Début : 2025-08-19
fin : 2025-08-19
2025-08-19
Soirée tabouret Il suffit de venir avec son tabouret
Valem, les mains dans la terre !
A l’aide d’une projection, Valem nous présentera ses dernières sculptures. Il s’agit d’un travail qu’elle nomme Les liens qui nous tissent .
L’humain, l’animal et le végétal se tressent et se lient dans chaque sculpture, offrant de multiples paysages selon l’angle sous lequel on les regarde.
Environ 1 heure .
