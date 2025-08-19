Exposition | Valem Galerie Bénédicte Giniaux Bergerac

Galerie Bénédicte Giniaux 3 Place du Docteur André Cayla Bergerac Dordogne

Début : 2025-08-19

fin : 2025-08-19

2025-08-19

Soirée tabouret Il suffit de venir avec son tabouret

Valem, les mains dans la terre !

A l’aide d’une projection, Valem nous présentera ses dernières sculptures. Il s’agit d’un travail qu’elle nomme Les liens qui nous tissent .

L’humain, l’animal et le végétal se tressent et se lient dans chaque sculpture, offrant de multiples paysages selon l’angle sous lequel on les regarde.

Environ 1 heure .

