Exposition Valentine L’Aparté Vertheuil

Exposition Valentine L’Aparté Vertheuil samedi 27 septembre 2025.

Exposition Valentine

L’Aparté 30 Rue des Martyrs de la Résistance Vertheuil Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-09-27

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

L’Aparté accueille avec un grand plaisirles œuvres de Valentine

Valentine se présente comme Librartiste car elle explore différents domaines artistiques selon ses envies.

Tour à tour, peintre, graveuse, photographe, sculptrice, vidéaste et poète, elle refuse de se définir car toutes les aventures l’attirent. Son univers poétique et graphique se décline et s’enrichit de ses expériences et de ses découvertes. Ses tableaux ont peu à peu parcouru de nombreux pays et continueront sans doute leurs périples.

Vernissage samedi 27 septembre t à 18H30 A découvrir autour d’un verre et d’une grignott

Ateliers sur inscriptions dans la limite des places disponibles

Le 15 octobre 14h30 Création de petits personnages en laine feutrée

Le.25 octobre 14h30 Création de haïkus illustrés

Tous les ateliers sont sur inscriptions dans la limite des .

L’Aparté 30 Rue des Martyrs de la Résistance Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 04 24 90

English : Exposition Valentine

German : Exposition Valentine

Italiano :

Espanol : Exposition Valentine

L’événement Exposition Valentine Vertheuil a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Médoc-Vignoble