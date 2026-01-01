Exposition Valérie Belin Les choses entre elles

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Les Franciscaines présente Les choses entre elles , une exposition monographique du travail de Valérie Belin.

Les Franciscaines présente Les choses entre elles , une exposition monographique du travail de Valérie Belin. Une soixantaine de photographies choisies parmi les séries les plus emblématiques de son travail, dont cinq issues de sa dernière série Cover Girls et présentées pour la première fois publiquement.

Portraits de modèles vivants ou de mannequins factices, miroirs, objets photographiés comme des corps, corps photographiés comme des objets et plus récemment, natures mortes, vanités et personnages de fiction, constituent un répertoire iconographique où la mise en scène des choses semble être le véritable enjeu des photographies de Valérie Belin.

Sans suivre un fil strictement chronologique, l’exposition montre l’évolution du travail de l’artiste qui, explorant les limites de la photographie dans sa relation avec le réel, nous entraîne dans la fabrication des images et qui, passant du noir et blanc à la couleur et de l’argentique au numérique, s’approprie les mutations technologiques de la photographie comme à la recherche d’une nouvelle ontologie.

Vernissage de l’exposition le samedi 24 janvier, à 16h.

Commissariat Valérie Belin et Annie Madet-Vache, directrice du musée des Franciscaines et historienne de l’art. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Valérie Belin Les choses entre elles

Les Franciscaines presents Les choses entre elles , a monographic exhibition of Valérie Belin’s work.

L’événement Exposition Valérie Belin Les choses entre elles Deauville a été mis à jour le 2026-01-08 par OT SPL Deauville