Exposition Valérie Meyer et Ernest BARTH

6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-04 2026-04-07

Découvrez le travail de deux artistes alsaciens. Exposition de photographies sur la thématique du printemps par Valérie MEYER, et exposition d’aquarelles de Ernest BARTH.

Venez découvrir le travail de deux artistes alsaciens Valérie MEYER pour une exposition de photographies sur la thématique du printemps et Ernest BARTH pour une exposition de ses aquarelles.

Le 9 avril à 16h aura lieu le lancement du livre de Monsieur Merkling J’ai accompagné le Baron Ludwig de von Sinclair , illustré par M. BARTH, aquarelliste d’Oberbronn. 0 .

6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

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English :

Discover the work of two Alsatian artists. Exhibition of spring-themed photographs by Valérie MEYER, and watercolors by Ernest BARTH.

L’événement Exposition Valérie Meyer et Ernest BARTH Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de l’Alsace Verte