Exposition Valérie Morin – Sauzé-Vaussais 3 juillet 2025 07:00

Deux-Sèvres

Exposition Valérie Morin 1 bis rue du baron Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03

fin : 2025-08-01

Date(s) :

2025-07-03

Durant tout le mois de Juilet, venez découvrir le travail de l’artiste Valérie Morin.

Passionnée par l’art et le dessin depuis toujours, cela fait 20 ans que cette artiste expérimente et apprivoise la peinture. Vous pourrez découvrir des toiles réalisées à l’acrylique avec des incursions à l’huile, mais pas uniquement. Le dessin est très présent et les techniques peuvent être variées. Ses peintures peuvent être figuratives, mais son regard se tourne aussi avec joie vers l’art abstrait, avec souvent une place laissée à la poésie et à l’imagination… La nature et l’élément féminin lui sont de grandes sources d’inspiration.

– Visible aux horaires d’ouverture. .

1 bis rue du baron

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

