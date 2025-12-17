Exposition Vallée du Loir et autres terres… à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

Exposition Vallée du Loir et autres terres… à Montoire-sur-le Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi 2026-01-09

fin : 2026-01-31

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque.

Exposition Vallée du Loir et autres terres… à Montoire-sur-le Loir. Par Frédérique Maurier, artiste peintre. Vernissage le 9 janvier à 18h. .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60 mediatheque.montoire@catv41.fr

English :

New exhibition to discover in your media library.

