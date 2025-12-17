Exposition Vallée du Loir et autres terres… à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir
Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque.
Exposition Vallée du Loir et autres terres… à Montoire-sur-le Loir. Par Frédérique Maurier, artiste peintre. Vernissage le 9 janvier à 18h. .
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60 mediatheque.montoire@catv41.fr
English :
New exhibition to discover in your media library.
