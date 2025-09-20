Exposition : valoriser les filières scientifiques auprès des filles Maison des jeunes et de la culture Évreux

Exposition : valoriser les filières scientifiques auprès des filles Maison des jeunes et de la culture Évreux samedi 20 septembre 2025.

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Une journée consacrée aux femmes scientifiques !

Programme :

— Une conférence de Sandrine Morin, enseignante/chercheuse à l’IUT d’Évreux et référente normande pour l’association « Femmes & Sciences »

— L’exposition XXElles qui met en lumière des femmes scientifiques qui font la science d’aujourd’hui et celles du passé, souvent remarquables mais toujours méconnues.

— En clôture, concert festif des élèves de la MJC à 16h30.

Maison des jeunes et de la culture 1 avenue Aristide Briand, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie

