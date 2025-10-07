Exposition Valparaisot Sélestat

Exposition Valparaisot Sélestat mardi 7 octobre 2025.

Exposition Valparaisot

1 ru du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-07 13:00:00

fin : 2025-10-16 17:00:00

Duo qui a vocation à s’ouvrir à la collaboration artistique entre artistes issus de disciplines variées

Valparaisot est un duo constitué depuis 2010 (2018 sous ce nom) qui travaille à des oeuvres « mixed media », alliant notamment sculpture et création textile, peinture et collages. Il a vocation à s’ouvrir à la collaboration artistique entre artistes issus de disciplines variées.

Valérie Etter est enseignante vacataire à la Faculté des arts de Strasbourg et inscrite depuis 2010 en tant qu’entrepreneuse dans la création artistique relevant des arts plastiques, elle collabore régulièrement à des expositions ou des spectacles et écrit des articles sur l’art.

Pascal H. Poirot est artiste peintre inscrit à la maison des artistes depuis 1986. Il a été chargé de cours à l’Université de Strasbourg pendant 20 ans ainsi qu’à l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il a participé à de nombreuses expositions, notamment en 1987 au Musée d’Art Moderne de Strasbourg et en 1992 au Centre Culturel de Turin. 0 .

1 ru du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr

English :

Duo open to artistic collaboration between artists from a variety of disciplines

German :

Duo, das sich für die künstlerische Zusammenarbeit von Künstlern aus verschiedenen Disziplinen öffnen soll

Italiano :

Un duo che si propone di aprire alla collaborazione artistica tra artisti di diverse discipline

Espanol :

Un dúo que pretende abrirse a la colaboración artística entre artistas de diversas disciplinas

