Exposition Valt’Art Espace Tilleul Salle Jean Grossier Gérardmer

Gérardmer

Exposition Valt’Art

Espace Tilleul Salle Jean Grossier 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

L’association Le Grand Valt’art présente son exposition annuelle d’art contemporain. Le vernissage aura lieu le samedi 2 mai à 18h.Tout public

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Espace Tilleul Salle Jean Grossier 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70

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English :

The association Le Grand Valt’art presents its annual exhibition of contemporary art. The opening will take place on Saturday, May 2 at 6pm.

L’événement Exposition Valt’Art Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-24 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES