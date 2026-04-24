Exposition Valt’Art Espace Tilleul Salle Jean Grossier Gérardmer
Exposition Valt’Art Espace Tilleul Salle Jean Grossier Gérardmer vendredi 1 mai 2026.
Gérardmer
Exposition Valt’Art
Espace Tilleul Salle Jean Grossier 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 14:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
L’association Le Grand Valt’art présente son exposition annuelle d’art contemporain. Le vernissage aura lieu le samedi 2 mai à 18h.Tout public
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Espace Tilleul Salle Jean Grossier 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 00 70
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English :
The association Le Grand Valt’art presents its annual exhibition of contemporary art. The opening will take place on Saturday, May 2 at 6pm.
L’événement Exposition Valt’Art Gérardmer a été mis à jour le 2026-04-24 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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